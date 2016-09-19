Окончательные итоги выборов объявят 23 сентября
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в федеральный парламент РФ будут объявлены в пятницу, 23 сентября.
По ее словам, на данный момент обработано 93 процента бюллетеней. Явка на выборы составила 47,81 процента, сообщает "Интерфакс".
– Исходя из этого процента обработанных протоколов - 93 процента, за "Единую Россию" проголосовало 25 миллионов 750 тысяч 218 избирателей. 54,28 процента - 140 мандатов предположительно на эту минуту, – сказала председатель ЦИК РФ. По одномандатным округам "Единой России" достанется 203 места.
Следующая новость Александр Кузнецов назначен новым представителем РФ при ЮНЕСКО
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии