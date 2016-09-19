Окончательные итоги выборов объявят 23 сентября

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в федеральный парламент РФ будут объявлены в пятницу, 23 сентября.

По ее словам, на данный момент обработано 93 процента бюллетеней. Явка на выборы составила 47,81 процента, сообщает "Интерфакс".

– Исходя из этого процента обработанных протоколов - 93 процента, за "Единую Россию" проголосовало 25 миллионов 750 тысяч 218 избирателей. 54,28 процента - 140 мандатов предположительно на эту минуту, – сказала председатель ЦИК РФ. По одномандатным округам "Единой России" достанется 203 места.