Около 40 военных Турции просят убежища в Германии
Несколько десятков солдат, которые приписаны к НАТО, запросили убежища в Германии. Турецкие военные опасаются тюремного заключения на родине.
– Порядка 40 военных Турции, в основном высокопоставленных, запросили убежища в ФРГ, – цитирует "Коммерсантъ" сообщение турецких СМИ. Инцидент связан с провалом госпереворота в стране летом 2016 года. По этому делу в Турции уже было арестовано около 43 тысяч человек.
В 2016 году Германия получила от турецких граждан в три раза больше обращений о получении убежища, чем в 2015 году.
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