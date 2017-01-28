Около 40 военных Турции просят убежища в Германии

Несколько десятков солдат, которые приписаны к НАТО, запросили убежища в Германии. Турецкие военные опасаются тюремного заключения на родине.

– Порядка 40 военных Турции, в основном высокопоставленных, запросили убежища в ФРГ, – цитирует "Коммерсантъ" сообщение турецких СМИ. Инцидент связан с провалом госпереворота в стране летом 2016 года. По этому делу в Турции уже было арестовано около 43 тысяч человек.

В 2016 году Германия получила от турецких граждан в три раза больше обращений о получении убежища, чем в 2015 году.