Около 250 тысяч украинцев получили российские паспорта с 2014 года

С 2014 года российское гражданство получили около 250 тысяч приезжих из Украины, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константин Затулин.

По его словам, еще 1,2 миллиона украинцев заявили о желании получить российские паспорта, но столкнулись с ограничениями квотирования госпрограммы переселения соотечественников в России.

Затулин уточнил, что не все регионы в состоянии принять переселенцев так, как этого требует программа, поэтому многие не попадают в квоту, сообщает «РИА Новости».