Около 250 тысяч украинцев получили российские паспорта с 2014 года
С 2014 года российское гражданство получили около 250 тысяч приезжих из Украины, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константин Затулин.
По его словам, еще 1,2 миллиона украинцев заявили о желании получить российские паспорта, но столкнулись с ограничениями квотирования госпрограммы переселения соотечественников в России.
Затулин уточнил, что не все регионы в состоянии принять переселенцев так, как этого требует программа, поэтому многие не попадают в квоту, сообщает «РИА Новости».
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