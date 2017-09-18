Около 12 тысяч россиян не выпустили за рубеж
Различные задолженности не позволили выехать за границу примерно 12 тысячам россиян.
Речь идет о долгах по коммунальным платежам, кредитам, алиментам и штрафам. В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) сообщили, что на 1 сентября действовали свыше полутора миллиона постановлений о временном ограничении на выезд за пределы страны, передает экспертный канал «ФедералПресс».
За период с января по август приставы взыскали с должников 41 миллиард рублей долгов.
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