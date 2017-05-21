Около 600 тысяч машин Volkswagen отозвали из Китая из-за дефекта фар
В Китае отозвали 577 590 автомобилей марки Volkswagen из-за нарушений в работе внешних осветительных приборов.
Как пишет ТАСС, эта мера коснется 410 тыс. машин Golf A6, которые были произведены с сентября 2009 по май 2014 года, а также 160 тыс. автомобилей модели Sagitar, собранных на совместном предприятии FAW-Volkswagen с июля 2010 по март 2012 года.
Отзыв продукции стартовал 17 мая. В контролирующем ведомстве подчеркнули, что нарушения в работе осветительных приборов проявляются при неблагоприятных условиях среды, перепадах температур и вибрации кузова. Производитель пообещал устранить недостатки.
Компания FAW-Volkswagen была создана в 1991 году китайским производителем машин FAW и немецким Volkswagen Group.
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