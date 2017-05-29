Около трехсот детских лагерей России попали под запрет
В России не смогли получить разрешение на работу 290 детских лагерей отдыха.
В Роспотребнадзоре заявили, что все эти лагеря, находящиеся в разных субъектах страны, не могут принимать детей по причине своей неготовности.
В ведомстве разъяснили, что лагеря еще могут заработать даже в этом году при условии, что они будут готовы принять детей, то есть – решат все вопросы о несоответствии и устранят все предписания комиссии, отмечает ТАСС.
В 2017 году будут работать более 42 тысяч организаций отдыха детей, из них более 2 тысяч загородных лагерей, 545 санаториев, более 33 тысяч лагерей с дневным пребыванием, более 4 тысяч лагерей труда и отдыха и более 1,6 тысячи лагерей палаточного типа.
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