Около трехсот детских лагерей России попали под запрет

В России не смогли получить разрешение на работу 290 детских лагерей отдыха.

В Роспотребнадзоре заявили, что все эти лагеря, находящиеся в разных субъектах страны, не могут принимать детей по причине своей неготовности.

В ведомстве разъяснили, что лагеря еще могут заработать даже в этом году при условии, что они будут готовы принять детей, то есть – решат все вопросы о несоответствии и устранят все предписания комиссии, отмечает ТАСС.

В 2017 году будут работать более 42 тысяч организаций отдыха детей, из них более 2 тысяч загородных лагерей, 545 санаториев, более 33 тысяч лагерей с дневным пребыванием, более 4 тысяч лагерей труда и отдыха и более 1,6 тысячи лагерей палаточного типа.