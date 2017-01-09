Около 300 сотрудников СБУ прибыли в Донбасс для «зачисток» среди населения

В район Курахово к западу от Донецка прибыло около 300 сотрудников Службы безопасности Украины, которым вменено в обязанность провести «зачистки» среди местного населения. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Как отметил представитель силовых структур ДНР, интенсивным обстрелам подверглись пригороды Горловки, а именно поселки Зайцево и Железная Балка. Кроме этого, согласно разведданным, неподалеку от города, в оккупированном ВСУ поселке Шумы зафиксировано прибытие одиннадцати БТРов, - сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным командования, сохраняется напряженная обстановка на юге республики. Так, под обстрелами вновь оказались села Коминетрново, Ленинское, Саханка и Дзержинское.

На южном участке, в районе подконтрольного Киеву поселка Травневое разведка установила прибытие и расселение личного состава подразделения из состава 46 батальона спецназначения ВСУ.

Кроме того, как добавил заместитель командующего, в подконтрольных силовиками южных селах Чермалык и Мирное было выявлено прибытие четырех грузовых автомобилей с боеприпасами, а также снайперов из состава 501 отдельной бригады морской пехоты.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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