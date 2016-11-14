Около 300 российских банков лишились лицензий за три года

Центробанк РФ с 2013 года лишил лицензий 291 российский банк. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, большинство кредитных организаций были уличены в предоставлении недостоверной отчетности. Так, у более чем 200 банков, признанных в судебном порядке банкротами, стоимость активов по оценке временной администрации составлял не более 40% от величины, указанных самими банками в отчетности, сообщает ТВЦ.

Набиуллина также рассказала, что ЦБ настаивает на введении единого подхода к проведению внутреннего аудита в финансовых организациях.