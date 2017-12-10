Около 40% россиян не знакомы с Конституцией

Только 66% россиян знают о том, что 12 декабря в стране отмечается День Конституции.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в «Левада-Центре». Социологи отметили, что в этом году доля тех, кто знает о празднике самая низкая с 2010 года (тогда о Дне Конституции помнили 75% граждан.

37% опрошенных заявили, что никогда не читали Конституцию, а 27% - читали, но ничего не помнят. Только 11% респондентов заявили, что хорошо помнят содержание Основного закона государства.

Конституция России была принята 12 декабря 1993 года в результате референдума.