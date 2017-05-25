Около 50% россиян признались в финансовой неграмотности
Примерно половина россиян оценивают свои познания в финансовой сфере неудовлетворительно. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга высшей школы экономики (ВШЭ).
Так, 46% опрошенных оценили свою финансовую грамотность на «двойку». Полностью безграмотными себя в данной области признали 20% респондентом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Газету.ру».
Согласно данным исследования, десять процентов россиян до сих пор подписывают финансовые договоры, не читая их, и не контролируют своих доходы и расходы.
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