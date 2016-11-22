Около 900 рейсов отменены из-за забастовки пилотов компании Lufthansa
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил об отмене около 900 рейсов из-за забастовки пилотов.
Из трех тысяч запланированных рейсов 876 будут отменены из-за 24-часовой забастовки, которая затронет около 100 тысяч пассажиров, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Забастовки не затронут рейсы дочерних авиакомпаний Lufthansa, включая Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines, - сказано в заявлении.
Пилоты Lufthansa проведут 14-ю забастовку за последние два года, пытаясь добиться повышения заработной платы. Между тем профсоюз Verdi призвал бортпроводников Eurowings также провести забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга.
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