Около 900 рейсов отменены из-за забастовки пилотов компании Lufthansa

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил об отмене около 900 рейсов из-за забастовки пилотов.

Из трех тысяч запланированных рейсов 876 будут отменены из-за 24-часовой забастовки, которая затронет около 100 тысяч пассажиров, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.

Забастовки не затронут рейсы дочерних авиакомпаний Lufthansa, включая Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines, - сказано в заявлении.

Пилоты Lufthansa проведут 14-ю забастовку за последние два года, пытаясь добиться повышения заработной платы. Между тем профсоюз Verdi призвал бортпроводников Eurowings также провести забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга.

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