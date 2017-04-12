Около 35 процентов россиян считают себя бедными

Более 80 процентов россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

По мнению россиян, бедными можно считать граждан с месячным доходом ниже 15 506 рублей на человека. В Москве и Санкт-Петербурге порог бедности составил 21 681 рублей на человека, а в сельской местности - 12 478 рублей.

Бедными себя назвали 35 процентов опрошенных, из которых 6 процентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, а 29 процентов респондентов заявили, что им едва хватает денег на одежду.

По данным Росстата, прожиточный минимум в РФ в четвертом квартале 2016 года составил 9 тысяч 691 рубль на человека в месяц. В целом по России средние доходы населения составили 35 тысяч 973 рубля в месяц.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 22-23 марта среди 1200 респондентов, сообщает «Интерфакс».