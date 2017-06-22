Около 5 процентов населения Земли употребляют наркотики

Около пяти процентов населения Земли регулярно употребляют наркотические вещества, следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности.

Согласно документу, более 30 миллионов человек страдают от наркотической зависимости и нуждаются в лечении.

За последние пять лет употребление кокаина в Европе увеличилось на 30 процентов, в Европе а производство опиумных наркотиков по итогам прошлого года выросло на треть по сравнению с 2015 годом.

В России и Западной Европе особой популярностью среди молодежи пользуется амфетамин, МДМА и «экстази», которые поставляются из стран Ближнего Востока.

Вместе с тем, первое место по степени вреда здоровью занимают опиаты, на втором месте оказались амфетамины, а замыкают антирейтинг так называемые «дизайнерские наркотики», получившие распространение в последнее время, сообщает «Интерфакс».