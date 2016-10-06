Около полицейского участка в Стамбуле прогремел мощный взрыв

В районе Ени Босна в европейской части Стамбула, недалеко от полицейского участка прогремел мощный взрыв.

По неподтвержденным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Местные СМИ информируют о как минимум одном пострадавшем, очевидцы утверждают, что взрыв был такой силы, что его было слышно даже в международном аэропорту Ататюрка.

Правоохранительные органы Турции инцидент пока не прокомментировали. Район взрыва оцеплен, к нему направлены дополнительные силы полиции.