Около 160 полицейских пострадали при стычках в Гамбурге

В Гамбурге в столкновения с участниками протестных акций получили ранения примерно 160 сотрудников полиции.

Поводом для протестов стал саммит «двадцатки», проходящий в городе. Выступают против его проведения антиглобалисты, которые устроили настоящий погром с крушением автомобилей, битьем витрин, сожжением покрышек и забрасыванием полицейских бутылками, камнями и файерами.

Протестующих пытается вразумить министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. «Я понимаю критику в адрес саммита G20, но для глав государств и правительств стран всего мира должна быть возможность встретиться друг с другом. Мир не станет лучше, если главы стран не смогут поговорить друг с другом», - цитирует его «Интерфакс» со ссылкой на телерадиостанцию Deutsche Welle.

Ранее сообщалось, что в одной из стычек с протестующими пришлось поучаствовать охране отеля, в котором остановилась российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным.

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