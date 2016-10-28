Около 500 новых автобусов пополнят парки Подмосковья до конца 2016 года

Порядка 500 новых автобусов должны поступить в ГУП МО «Мострансавто» до конца текущего года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра транспорта Московской области Михаила Олейника.

- По всей Московской области у «Мострансавто» примерно 5400 машин. У нас существует программа обновления подвижного состава. До конца года у нас будет поставлено порядка 500 машин. Уже поставлено почти 200. И за три года было обновлено 2000 машин. Но в любом случае, это процесс, который не имеет конечной точки. Ежегодно требуется обновление подвижного состава. И с учетом развития маршрутной сети, увеличения пассажиропотока мы особое внимание будем уделять этому вопросу, - сказал Олейник.

По словам генерального директора «Мострансавто» Александра Зайцева, больше половины автобусного парка предприятия работает в районах ближнего Подмосковья. Чтобы не допустить срыва маршрутов на наиболее загруженных участках, перевозчик в первую очередь обновляет именно этот участок.

- На прошлой неделе мы получили 60 машин. Они уйдут уже в дальние районы, поскольку там подвижной состав более возрастной и нуждается в обновлении. Плюс те автобусы, которые освобождаются в других районах, мы отправляем в сервисный центр. Их восстанавливаем и также распределяем в разные районы, в резерв. Поскольку любое транспортное предприятие должно иметь в резерве порядка 15-20 процентов, - пояснил Зайцев.

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