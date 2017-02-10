Около 20 машин столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье
Крупное ДТП с участием двадцати автомобилей произошло на Симферопольском шоссе в Московской области.
По данным очевидцев происшествия, инцидент произошел на участке трассы между Серпуховом и Чеховом.
По предварительным данным, причиной столкновения стал гололед. Очевидцы утверждают, что виновником аварии стал водитель автомобиля Land Rover.
На место происшествия прибыли медики и пожарные. В районе аварии на Симферопольском шоссе образовалась пробка.
В управлении ГИБДД по Московской области подтвердили информацию о ДТП, однако сообщили о столкновении трех автомобилей и двух пострадавших, сообщает «Газета.ру».
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