Около 20 машин столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье

Крупное ДТП с участием двадцати автомобилей произошло на Симферопольском шоссе в Московской области.

По данным очевидцев происшествия, инцидент произошел на участке трассы между Серпуховом и Чеховом.

По предварительным данным, причиной столкновения стал гололед. Очевидцы утверждают, что виновником аварии стал водитель автомобиля Land Rover.

На место происшествия прибыли медики и пожарные. В районе аварии на Симферопольском шоссе образовалась пробка.

В управлении ГИБДД по Московской области подтвердили информацию о ДТП, однако сообщили о столкновении трех автомобилей и двух пострадавших, сообщает «Газета.ру».