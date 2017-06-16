Около 20% жителей ДНР не могут оплачивать ЖКХ

С начала года в Донецкой республике уровень оплаты услуг коммунального хозяйства составил около 81%.

Глава ДНР Александр Захарченко отмечал, что из-за расходов на оборону территорий нет возможности наладить промышленность и коммунальное хозяйство.

Половина пенсионеров выживает сегодня на минимальную пенсию в размере 2600 рублей в месяц, а средняя пенсия — менее 4000 рублей.

Зарплаты в ДНР остаются на уровне 4-7 тысяч рублей, отмечает Regnum.

В Украине же – ситуация не лучше. Тарифы на ЖКХ там троекратно выше, чем в ДНР.

Существует проблема с беглецами - часть жителей республики, которые еще в начале войны выехали на территорию Украины. Они не оплачивают ЖКХ не только потому, что не хотят, но еще и потому, что между ДНР и Украиной нет механизма такого взаимодействия.