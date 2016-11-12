Около 60 домов в подмосковных Мытищах остались без электричества

Более 60 домов в подмосковных Мытищах остались без электричества в результате обрушившегося на столичный регион ледяного дождя, который привел к обледенению электропередач.

По данным управления МЧС по Московской области, инцидент произошел в 7:20 мск.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Для ликвидации нарушений привлечено 16 единиц техники и 54 человека.

Ранее без электричества остались также жители Дмитровского района Подмосковья. Кроме того, отключенными оказались 28 котельных, 14 водозаборных узлов, сообщает «Интерфакс».