Около 60 домов в подмосковных Мытищах остались без электричества
Более 60 домов в подмосковных Мытищах остались без электричества в результате обрушившегося на столичный регион ледяного дождя, который привел к обледенению электропередач.
По данным управления МЧС по Московской области, инцидент произошел в 7:20 мск.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Для ликвидации нарушений привлечено 16 единиц техники и 54 человека.
Ранее без электричества остались также жители Дмитровского района Подмосковья. Кроме того, отключенными оказались 28 котельных, 14 водозаборных узлов, сообщает «Интерфакс».
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