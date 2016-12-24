Около 130 человек заблокированы на фуникулере в Италии

На популярном итальянском курорте Червиния остановился фуникулер. В кабинках находятся около 130 человек.

Инцидент произошел в автономной итальянской области Валле-д'Аоста. Причина остановки – сильный ветер. Люди находятся на высоте около двух километров, сообщает RT.

По данным представителей курорта, никому из пассажиров фуникулера не угрожает опасность. На место прибыли спасатели, начала спецоперация по эвакуации туристов.