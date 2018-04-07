Около 50 человек пострадали при теракте в Германии
Около 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей в Мюнстере на юге Германии.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Focus, полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.
«Общее число пострадавших — около 50», - рассказали изданию спасатели.
Ранее стало известно, что на группу сидящих в центре Мюнстера людей наехал грузовик. В результате происшествия погибли трое. В полиции не исключают версию теракта.
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