Около 100 человек пострадали в железнодорожной аварии в ЮАР
В Южно‐Африканской Республике почти 100 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда.
Инцидент произошел на участке дороги между населенными пунктами Крунстадт и Хенненман. Участниками аварии также являются грузовой и легковой автомобили, передает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Катастрофа сопровождалась пожаром – после схода с рельсов загорелись несколько вагонов. По данным службы 911, жертвами происшествия стали четыре человека.
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