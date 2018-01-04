Около 100 человек пострадали в железнодорожной аварии в ЮАР

В Южно‐Африканской Республике почти 100 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда.

Инцидент произошел на участке дороги между населенными пунктами Крунстадт и Хенненман. Участниками аварии также являются грузовой и легковой автомобили, передает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Катастрофа сопровождалась пожаром – после схода с рельсов загорелись несколько вагонов. По данным службы 911, жертвами происшествия стали четыре человека.