Из окна гостиницы в Москва-сити упал постоялец
Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания "Око" международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Следователи опрашивают родственников и очевидцев трагедии, сообщает ТАСС.
Известно, что молодому человеку было 18 лет. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следующая новость Актрису задержали во время спектакля в Петербурге
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии