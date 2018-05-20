Из окна элитного отеля в Москве вылетела женщина
Из окна элитного отеля в центре столицы выпала женщина. Пострадавшая упала на припаркованный автомобиль.
Как сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах, потерпевшая могла проживать в 503-м номере отеля Mamaison All‐Suites Spa Hotel Pokrovka на пятом этаже. Женщина еще жива, на место происшествия прибыла карета скорой помощи.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Ранее в столичном районе Ростокино возле жилого дома полиция нашла тело 33-летнего корейца. По словам следователей, он выпал из окна своей квартиры.
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