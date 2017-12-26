Оклад российских судей вырастет с 1 января
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении должностных окладов судей всех уровней.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту, оклады судей Конституционного и Верховного Судов, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судов повышаются в 1,04 раза.
Правительству поручено обеспечить финансирование связанных с этим расходов.
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