Оклад российских судей вырастет с 1 января

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении должностных окладов судей всех уровней.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту, оклады судей Конституционного и Верховного Судов, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судов повышаются в 1,04 раза.

Правительству поручено обеспечить финансирование связанных с этим расходов.