Над океаном заметили странные дымовые кольца

Британские ученые обнаружили у берегов Австралии и в Южной Атлантике загадочные «дымовые кольца» над поверхностью воды.

Специалисты из Ливерпуля предполагают, что они могут быть разновидностью океанических вихрей, достигающих нескольких сотен или даже тысяч километров в диаметре.

По словам ученых, подобные явления – не редкость. Однако обнаруженные кольца имеют существенные отличия. Во-первых, они вращаются в противоположных направлениях, во-вторых, скорость их передвижения в десять раз превышает известные типы вихрей, отмечается в статье, опубликованной изданием Geophysical Research Letters.