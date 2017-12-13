Над океаном заметили странные дымовые кольца
Британские ученые обнаружили у берегов Австралии и в Южной Атлантике загадочные «дымовые кольца» над поверхностью воды.
Специалисты из Ливерпуля предполагают, что они могут быть разновидностью океанических вихрей, достигающих нескольких сотен или даже тысяч километров в диаметре.
По словам ученых, подобные явления – не редкость. Однако обнаруженные кольца имеют существенные отличия. Во-первых, они вращаются в противоположных направлениях, во-вторых, скорость их передвижения в десять раз превышает известные типы вихрей, отмечается в статье, опубликованной изданием Geophysical Research Letters.
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