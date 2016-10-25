В океанариуме Приморского края погибли два дельфина
Директор Приморского океанариума Вадим Серков подтвердил факт гибели двух дельфинов, сообщает «Интерфакс».
- Утром с интервалом всего в несколько часов в бассейне погибли два дельфина-белобочки. Вызвана полиция, проводятся следственные действия, - сказал он.
Директор не стал раскрывать подробности инцидента. Он добавил, что учреждение инициировало собственную проверку.
Ранее местные СМИ сообщали, что дельфины погибли из-за нарушений норм качества воды.
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