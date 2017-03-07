Оказавшийся сотрудником ГИБДД грабитель задержан в Москве

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи 5 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

При проверке выяснилось, что одним из подозреваемых является сотрудник ГИБДД, который был одет в гражданскую одежду.

Сотрудник ГИБДД уволен из органов внутренних дел. Его вышестоящие начальники понесут строгое дисциплинарное наказание, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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