Ожирение приводит к раку
Согласно результатам исследования европейских специалистов, в 13 процентов случаев, связанных с развитием девяти форм рака, ученые обнаружили взаимосвязь между лишним весом и опухолями желудочно-кишечного тракта, онкозаболеваниями почек, поджелудочной железы, молочных желез, тела матки, а также раком крови, причем шансы развития всех этих видов рака увеличивались по мере роста лишних килограммов.
Ученые советуют следить за своей фигурой, чтобы избежать развития раковых заболеваний. В то же случае, когда человек склонен к ожирению от природы — заниматься физическими упражнениями и стараться скинуть лишний вес, - сообщает «ФАН».
Более того, исследователи установили связь между детским ожирением и возможностью развития рака во взрослые годы.
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