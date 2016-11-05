МИД РФ ожидает реакции Белого дома на сообщения о взломе российских систем

Москва ждет реакции американских властей на заявления СМИ о том, что военные хакеры США якобы проникли в информационные сети России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отсутствие реакции будет означать существование в США государственного кибертерроризма. В случае приведения угроз, приводившихся в СМИ, в исполнение у России будет полное право предъявить США соответствующие обвинения, пояснила Захарова.

Депутат Госдумы от «Единой России» и член думского комитета по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, назвал сообщения американских СМИ о готовности США к кибератакам против России «безответственной и опасной информационной провокацией». По его мнению, она призвана скрыть репутационные провалы во внутренней и внешней политике перед выборами, передает «Интерфакс».