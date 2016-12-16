ЦБ РФ не ожидает кардинальных изменений на рынке нефти после соглашения с ОПЕК

Достижение соглашения об ограничении объемов добычи нефти стабилизировало мировой рынок, однако говорить о фундаментальных изменениях в этом секторе говорить рано. Такой вывод содержится в докладе Центрального Банка РФ о денежно-кредитной политике.

«Достижение договоренности об ограничении добычи странами-поставщиками нефти оказало влияние на конъюнктуру мировых сырьевых рынков, и вероятность реализации сценария с более высокими мировыми ценами на нефть, чем в базовом сценарии, несколько повысилась, особенно в краткосрочной перспективе, тогда как вероятность реализации рискового сценария несколько снизилась», — цитирует текст документа РИА «Новости».

Факторы риска для мирового рынка нефти, несмотря на принятые меры, все равно сохраняются, - считает Регулятор.

«Говорить о том, что на рынке произошли фундаментальные изменения, пока следует с большой осторожностью. Сохраняются факторы, которые могут определять формирование избытка предложения на нефтяном рынке: повысившаяся гибкость предложения нефти, в том числе из нетрадиционных источников, высокий уровень накопленных запасов нефти, медленный рост мировой экономики», — отмечает ЦБ РФ.

В Центробанке уверены, что соглашение об ограничении объемов добычи нефти не приведет к устойчивому росту цен. В период с 2016 по 2019 год средние котировки «черного золота» будут сохраняться на уровне 40 долларов за баррель.