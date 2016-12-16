ЦБ РФ не ожидает кардинальных изменений на рынке нефти после соглашения с ОПЕК

Достижение соглашения об ограничении объемов добычи нефти стабилизировало мировой рынок, однако говорить о фундаментальных изменениях в этом секторе говорить рано. Такой вывод содержится в докладе Центрального Банка РФ о денежно-кредитной политике.

«Достижение договоренности об ограничении добычи странами-поставщиками нефти оказало влияние на конъюнктуру мировых сырьевых рынков, и вероятность реализации сценария с более высокими мировыми ценами на нефть, чем в базовом сценарии, несколько повысилась, особенно в краткосрочной перспективе, тогда как вероятность реализации рискового сценария несколько снизилась», — цитирует текст документа РИА «Новости».

Факторы риска для мирового рынка нефти, несмотря на принятые меры, все равно сохраняются, - считает Регулятор.

«Говорить о том, что на рынке произошли фундаментальные изменения, пока следует с большой осторожностью. Сохраняются факторы, которые могут определять формирование избытка предложения на нефтяном рынке: повысившаяся гибкость предложения нефти, в том числе из нетрадиционных источников, высокий уровень накопленных запасов нефти, медленный рост мировой экономики», — отмечает ЦБ РФ.

В Центробанке уверены, что соглашение об ограничении объемов добычи нефти не приведет к устойчивому росту цен. В период с 2016 по 2019 год средние котировки «черного золота» будут сохраняться на уровне 40 долларов за баррель.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в подготовке «газового кризиса» с целью надавить на ЕС

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО