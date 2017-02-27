Мир ожидает гендерная революция
Ученые с организации Fusion Media сообщили, что мир ожидает гендерная революция. Половина опрошенных людей полагает, что пол является спектром. При этом существуют выходящие за его границы люди. В число участников исследования вошла одна тысяча людей, возраст которых от 18 до 34 лет.
В 2016 году в Америке признали трансгендерами трех человек. В Калифорнии в начале текущего года был выдан закон, признающий "трансгендер” как пол с юридической точки зрения, - сообщает «Svopi.ru».
По словам представителей ЛГБТ и феминисток, многие глумятся над такими людьми. Биолог Энн Фаусто Стерлинг считает, что данная революция не только бросит вызов миру, но и ликвидирует гендерные конструкции.
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