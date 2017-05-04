Охранники случайно застрелили министра в Сомали

Сотрудники службы безопасности президентского дворца в столице Сомали случайно застрелили министра по общественным работам и реконструкции страны Аббаса Абдуллахи.

По словам представителя мэрии Абдифата Омара Хелейна, трагедия произошла возле пропускного пункта у президентского дворца.

Водитель автомобиля, в котором находился министр, опасно перекрыл улицу, из-за чего сотрудники службы безопасности решили, что перед ними террористы, планирующие атаку на дворец.

«Они случайно открыли огонь по его автомобилю», – цитирует «Федерал пресс» слова Хелейна.

Аббас Абдуллахи проживал в лагере для беженцев в Кении до того, как занял высокопоставленный пост в правительстве Сомали.