Охранникам президента Турции грозит арест в США

Власти США намерены арестовать девятерых охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Поводом для этого послужило участие охранников в стычках с демонстрантами во время визита турецкого лидера в Вашингтон. Инцидент произошел около месяца назад.

По словам мэра Вашингтона Мюриэль Бюузер и начальника полиции Питера Ньюшема, граждане Турции должны явиться в США и ответить за свои действия в соответствии с законом, сообщает «Экономика сегодня». Ордеры на их арест уже выданы.

Президент Турции пообещал дать ответ «политическими и правовыми методами».

Драка, в которой оказались замешаны охранники Эрдогана, произошла у турецкого посольства в Вашингтоне. В ней пострадали девять человек. Власти Турции считают, что в инциденте виноваты местные власти, не сумевшие обеспечить безопасность визита Эрдогана на надлежащем уровне.

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Теги:
Места: США, Турция
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