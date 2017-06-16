Охранникам президента Турции грозит арест в США
Власти США намерены арестовать девятерых охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Поводом для этого послужило участие охранников в стычках с демонстрантами во время визита турецкого лидера в Вашингтон. Инцидент произошел около месяца назад.
По словам мэра Вашингтона Мюриэль Бюузер и начальника полиции Питера Ньюшема, граждане Турции должны явиться в США и ответить за свои действия в соответствии с законом, сообщает «Экономика сегодня». Ордеры на их арест уже выданы.
Президент Турции пообещал дать ответ «политическими и правовыми методами».
Драка, в которой оказались замешаны охранники Эрдогана, произошла у турецкого посольства в Вашингтоне. В ней пострадали девять человек. Власти Турции считают, что в инциденте виноваты местные власти, не сумевшие обеспечить безопасность визита Эрдогана на надлежащем уровне.
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