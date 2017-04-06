Охранник вице-президента США отстранен от работы за домогательство
Агент Секретной службы США, один из личных охранников вице-президента Майка Пенса, временно отстранен от работы, сообщает Regnum.
Имя охранника не называется. Он был задержан полицией в одной из гостиниц штата Мэриленд по подозрению в домогательствах. Полицию вызвал администратор отеля.
Сам задержанный лично сообщил о происшествии начальству. После инцидента на время расследования охранник отправлен в административный отпуск.
Майкл Ричард Пенс— 48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. Вступил в должность вице-президента США 20 января 2017 года. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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