Охранник вице-президента США отстранен от работы за домогательство

Агент Секретной службы США, один из личных охранников вице-президента Майка Пенса, временно отстранен от работы, сообщает Regnum.

Имя охранника не называется. Он был задержан полицией в одной из гостиниц штата Мэриленд по подозрению в домогательствах. Полицию вызвал администратор отеля.

Сам задержанный лично сообщил о происшествии начальству. После инцидента на время расследования охранник отправлен в административный отпуск.

Майкл Ричард Пенс— 48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. Вступил в должность вице-президента США 20 января 2017 года. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.