Охранник «Газпрома» пожаловался в полицию на кражу дорогой сантехники

Сотрудник службы безопасности «Газпрома» сообщил в полицию о краже у него дорогостоящей сантехники.

Мужчина уточнил, что речь идет об унитазе, стоимость которого составляет 200 тысяч рублей, и некоторых деталей к нему. Заявитель предполагает, что кражу совершили работники, нанятые им для отделки дом в Новой Москве.

Полиция установила, что рабочие являются мигрантами и приступила к их поискам, сообщает агентство «Экономика сегодня».