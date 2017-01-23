Охранник «Газпрома» пожаловался в полицию на кражу дорогой сантехники
Сотрудник службы безопасности «Газпрома» сообщил в полицию о краже у него дорогостоящей сантехники.
Мужчина уточнил, что речь идет об унитазе, стоимость которого составляет 200 тысяч рублей, и некоторых деталей к нему. Заявитель предполагает, что кражу совершили работники, нанятые им для отделки дом в Новой Москве.
Полиция установила, что рабочие являются мигрантами и приступила к их поискам, сообщает агентство «Экономика сегодня».
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