В охране порядка на Рождество задействованы более 50 тысяч полицейских
Свыше 50 тысяч сотрудников МВД России обеспечивают охрану порядка на рождественских мероприятиях.
Им помогают сотрудники и военнослужащие Росгвардии, частных охранных организаций, представители казачьих объединений и народные дружинники, передает ТАСС.
В МВД отметили, что во время торжественных богослужений нарушений правопорядка не допущено, безопасность была обеспечена в полном объеме.
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