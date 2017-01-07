В охране порядка на Рождество задействованы более 50 тысяч полицейских

Свыше 50 тысяч сотрудников МВД России обеспечивают охрану порядка на рождественских мероприятиях.

Им помогают сотрудники и военнослужащие Росгвардии, частных охранных организаций, представители казачьих объединений и народные дружинники, передает ТАСС.

В МВД отметили, что во время торжественных богослужений нарушений правопорядка не допущено, безопасность была обеспечена в полном объеме.