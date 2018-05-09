В Охотском море спасли полтора десятка рыбаков
Сотрудники МЧС сняли со льдин в бухте Нагаева в Магадане 16 любителей подледного лова.
Вмешательство спасателей потребовалось по той причине, что льдина, на которой находились рыбаки, треснула из-за приливной волны и в любой момент может оторваться.
Эвакуация прошла успешно. Никто из рыбаков не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась, передает РИА «Новости».
Запрет на подледный лов в регионе был введен еще в марте. Спасатели регулярно предупреждают местных жителей об опасности рыбалки в это время года.
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