В Охотском море сняли с льдины полсотни рыбаков

МЧС по Сахалинской области проводит в Охотском море операцию по спасению рыбаков с отколовшейся льдины.

Инцидент произошел в заливе Мордвинова. 10-метровая трещина отрезала рыбаков от суши. На данный момент с льдины сняты 48 человек. Еще несколько человек будут эвакуированы в ближайшее время, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.

Примечательно, что накануне экстренные службы предупредили местных жителей о возможном отрыве льдины в заливе Мордвинова.