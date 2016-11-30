Охлобыстин попросил гражданство ДНР
Актер и режиссер Иван Охлобыстин хочет получить гражданство ДНР, сообщили в пресс-службе главы самопровозглашенной республики.
Как уточняется в материале, Охлобыстин написал обращение к главе ДНР Александру Захарченко о предоставлении ему гражданства.
Представитель пресс-службы также отметил, что о своем желании Охлобыстин заявил во время выступления в Ростове.
В 2014 году Украина запретила актеру въезд на территорию страны, сообщает интернет-издание «Ридус».
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