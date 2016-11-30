Охлобыстин получил паспорт ДНР
Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин, обратившийся ранее к главе ДНР Александру Захарченко с просьбой предоставить ему гражданство самопровозглашенной республики, получил паспорт ДНР.
Глава ДНР лично вручил паспорт Охлобыстину в центре Донецка.
Охлобыстин неоднократно выступал в поддержку населения Донбасса, за что в конце 2014 года попал в «черный список» лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, сообщает Донецкое агентство новостей.
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