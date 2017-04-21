ФБР ограничило контакты сотрудников со СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США разработало новую стратегию взаимодействия со СМИ.

Большинству своих сотрудников ведомство запретило общаться с журналистами во избежание утечек секретной информации. Такие случаи участились в последнее время из-за не в меру словоохотливых служащих ФБР, передает «Экономика сегодня».

Ранее ведомство охотно контактировало со СМИ, что, по мнению Вашингтона, не пошло на пользу.

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