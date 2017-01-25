Ограничения на продажу непищевой алкогольной продукции продлили на 60 дней

Роспотребнадзор продлил ограничения на продажу непищевой продукции, содержащей алкоголь, еще на два месяца, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в материале, предложение уже поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Запрет на реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 процентов был установлен 26 декабря в связи с массовым отравлением в Иркутске спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», предназначенной для косметических целей. В результате отравления умерли 76 человек, сообщает «Интерфакс».