Ограничения на продажу непищевой алкогольной продукции продлили на 60 дней
Роспотребнадзор продлил ограничения на продажу непищевой продукции, содержащей алкоголь, еще на два месяца, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в материале, предложение уже поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Запрет на реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 процентов был установлен 26 декабря в связи с массовым отравлением в Иркутске спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», предназначенной для косметических целей. В результате отравления умерли 76 человек, сообщает «Интерфакс».
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