Ограбившие московского школьника добавились к жертве в друзья «ВКонтакте»
Воры, ограбившие московского старшеклассника в одном из дворов на Цветном бульваре, оставили ему ссылку на свой аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».
Как уточняется в сообщении, школьники шли домой, когда их остановили четверо неизвестных, потребовавших у подростков отдать им рюкзак и шапку, которые, по их словам, могут носить только фанаты футбола. При этом грабители пригрозили школьнику избиением и газовым баллончиком.
Отмечается, что грабители не стали забирать ценности из рюкзака и отдали его содержимое молодому человеку. Ущерб составил около пятнадцати тысяч рублей.
Мать потерпевшего написала заявление в полицию, после чего грабители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Ими оказались два 17-летних первокурсника Политехнического колледжа им. Овчинникова, сообщает Life.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии