Ограбившие московского школьника добавились к жертве в друзья «ВКонтакте»

Воры, ограбившие московского старшеклассника в одном из дворов на Цветном бульваре, оставили ему ссылку на свой аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточняется в сообщении, школьники шли домой, когда их остановили четверо неизвестных, потребовавших у подростков отдать им рюкзак и шапку, которые, по их словам, могут носить только фанаты футбола. При этом грабители пригрозили школьнику избиением и газовым баллончиком.

Отмечается, что грабители не стали забирать ценности из рюкзака и отдали его содержимое молодому человеку. Ущерб составил около пятнадцати тысяч рублей.

Мать потерпевшего написала заявление в полицию, после чего грабители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Ими оказались два 17-летних первокурсника Политехнического колледжа им. Овчинникова, сообщает Life.