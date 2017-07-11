МИД РФ огорчили новшества Киева в вопросах въезда на Украину

В МИД России считают, что ужесточение украинкой стороной правил въезда для россиян негативно отразится на культурных связях двух стран.

«Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться «новой Берлинской стеной» весьма прискорбны», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве добавили, что Москва будет внимательно следить за нововведениями Киева и их соответствием двустороннему соглашению о безвизовом режиме.

Ранее сообщалось, что Украина намерена установить биометрический контроль для всех иностранцев, пересекающих ее границу. Кроме того, специально для граждан России будет введена система предварительной регистрации, требующая заранее уведомлять власти страны о целях поездки.

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