Огнем артиллерии ВСУ на западе Донецка разрушены школа и 10 домостроений

В результате массированного артиллерийского обстрела Петровского района на западе Донецка повреждены 10 домостроений, а также здание школы.

- Зафиксированы повреждения домов и хозпостроек в Петровском районе Донецка, по улицам Петровского, Марка Озерного, Зеленый гай, Карбышева, Карнавальная, Популярная, Соколовского, а также здание школы №87 по улице Ревякина, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель оперативного командования ДНР.

Ранее сообщалось, что на переговорах Контактной группы в Минске стороны пришли к соглашению о полном прекращении огня в ночь на 1 апреля.