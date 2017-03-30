Огнем артиллерии ВСУ на западе Донецка разрушены школа и 10 домостроений
В результате массированного артиллерийского обстрела Петровского района на западе Донецка повреждены 10 домостроений, а также здание школы.
- Зафиксированы повреждения домов и хозпостроек в Петровском районе Донецка, по улицам Петровского, Марка Озерного, Зеленый гай, Карбышева, Карнавальная, Популярная, Соколовского, а также здание школы №87 по улице Ревякина, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель оперативного командования ДНР.
Ранее сообщалось, что на переговорах Контактной группы в Минске стороны пришли к соглашению о полном прекращении огня в ночь на 1 апреля.
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