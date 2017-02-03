Суд огласит приговор Навальному 8 февраля
Приговор Ленинского районного суда города Кирова оппозиционеру Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу «Кировлеса» будет оглашен 8 февраля.
Прокурор попросил назначить Навальному и Офицерову наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы условно соответственно. Кроме того, оштрафовать обоих подсудимых на 500 тысяч рублей каждого, передает «Интерфакс». По мнению гособвинения, вина фигурантов дела доказана в суде полностью.
Защита подсудимых, в свою очередь, попросила суд вынести оправдательный приговор.
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