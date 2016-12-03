В Огайо при нападении на университет пострадал россиянин

Один гражданин России пострадал в результате нападения, совершенного на территории университета в американском штате Огайо.

«Только сегодня американские власти сообщили, что в событиях в Огайо пострадал российский гражданин», - цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина. Он уточнил, что пострадавший получил ножевые ранения, но его жизни ничего не угрожает.

Согласно изданию The Columbus Dispatch, ранее опубликовавшему список пострадавших, речь идет о 23-летнем Павле Сергееве, который приехал в США изучать педагогику.

Нападение было совершено еще 28 ноября исламистом Абдулом Артаном. Он въехал в толпу студентов на автомобиле, а затем набросился на них с ножом. Полцейские застрелили нападавшего, но он успел ранить 11 человек. Ответственнсть за атаку взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России).

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Теги:
Места: Россия, США
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