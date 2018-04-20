Оформление загранпаспорта может подорожать
Кабмин одобрил инициативу повышения размера госпошлины за выдачу документа до пяти тысяч рублей.
Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Он содержит изменения в Налоговый кодекс РФ.
Согласно документу, пошлина за выдачу загранпаспорта повысится не только для взрослых, но и для детей в возрасте до 14 лет. Для несовершеннолетних граждан она составит 2,5 тысячи рублей (сейчас – 1,5 тысячи), сообщает «Интерфакс».
Кроме того, проект предполагает повышение размеров пошлин за выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств.
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