Оформление огнестрельного оружия для граждан РФ может стать вдвое дешевле
Эксперты Росгвардии совместно со специалистами Минфина разработали проект закона, предусматривающий оптимизацию сборов за лицензирование оружия. Законопроект, по мнению представителей силового ведомства, позволит значительно – до 400 рублей - уменьшить размер госпошлин, уплачиваемых гражданами при оформлении стволов.
По словам главы договорно-правового департамента Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александра Школьникова, сегодня оформление и выдача разрешения на оружие обходится гражданам примерно в сумму 800 рублей, передает «Интерфакс».
Росгвардия по согласованию с Минфином предлагает установить госпошлину в размере 500 рублей, и такой переход от сборов к госпошлине позволит предоставлять гражданам льготу, пояснил Школьников.
«Если граждане воспользуются Единым порталом госуслуг, то они претендуют на 20-процентную скидку, и стоимость (оформления – ред.) составит 400 рублей», - сказал представитель Росгвардии.
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